Plaatjes draaien bij het F1-circus? Bel even met Van Lottum!

Teller Nijhuis op €53.000 Dit is wat een scheids­rech­ter in de eredivisie jaarlijks verdient

11 maart Het fluiten van eredivisiewedstrijden is zeer lucratief, zo blijkt uit de CAO voor scheidsrechters in Nederland. Per wedstrijd als arbiter óf VAR staat een vast bedrag. Dit is wat de scheidsrechters exact verdienen.