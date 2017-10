Plek winst voor Haase, Wozniacki naar drie

Roger Federer slaat masters in Parijs over

7:45 Roger Federer slaat het masterstoernooi van deze week in Parijs over. De 36-jarige Federer wil even rust nemen, nadat hij afgelopen week voor de achtste keer het ATP-toernooi van Basel had gewonnen. Dat betekent dat Rafael Nadal zo goed als zeker het jaar afsluit als nummer één van de wereld.