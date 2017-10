Pliskova als eerste zeker van halve finales

live LIVE: PEC Zwolle en GA Eagles strijden voor plek in achtste finales KNVB-beker

19:09 PEC Zwolle en Go Ahead Eagles hopen zich vanavond te plaatsen voor de achtste finales van de KNVB-beker. De ploeg van trainer John van 't Schip speelt in eigen stadion tegen tweededivisionist Kozakken Boys, terwijl het elftal van coach Leon Vlemmings in Limburg aantreedt tegen Fortuna Sittard. Beide bekerduels beginnen om 19.45 en zijn hier live te volgen!