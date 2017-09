Pliskova makkelijk naar kwartfinale op US Open

De Jong: Aandeelhouder stak stokje voor transfer

18:10 De soap rondom Luuk de Jong was een van de meest besproken onderwerpen tijdens de zomerse transferperiode in de eredivisie. Alles wees erop dat de spits van PSV naar Girondins de Bordeaux zou verkassen, maar plotseling kwam er een kink in de kabel. Naar nu blijkt door toedoen van een grootaandeelhouder van de Franse club.