Pliskova schakelt Halep uit in Madrid

Pliskova brak haar tegenstandster twee keer in de eerste set, één keer vaker dan Halep. In de tweede set pakte de Tsjechische opnieuw een break op 1-1 en gaf ze die voorsprong vervolgens niet meer uit handen. Op 5-3 in de set kreeg Pliskova drie matchpoints en benutte ze meteen de eerste.



De 26-jarige Tsjechische treft in de halve finales de winnares van de partij tussen de Russische Daria Kasatkina en haar landgenote Petra Kvitova.