Pliskova weer naar WTA Finals

Kiki Bertens blijft de nummer 8 van de wereld

8:30 Hoewel tennisster Kiki Bertens afgelopen week in Zhengzhou direct werd uitgeschakeld, blijft ze de nummer 8 van de wereld. Bertens had geen punten te verdedigen en leverde daarom niets in. De beste Nederlandse tennisster van dit moment speelt deze week in Osaka. Vorig jaar schreef ze in dezelfde periode van het seizoen het toernooi van Seoul op haar naam.