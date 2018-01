Pliskova weert aanval landgenote Strycova af

De als twintigste geplaatste Strycova stond nog nooit in de kwartfinales in Melbourne en was vastbesloten dit jaar wel zo ver te reiken. Ze maakte in het begin weinig fouten tegen de 25-jarige Pliskova. Alleen in de vijfde game kreeg de nummer zes van de wereld breakkansen. In de tiebreak was Strycova net iets agressiever.



In de tweede set ging Pliskova beter tennissen en liep ze snel uit naar 4-1. Strycova kon de marge niet meer herstellen maar snoepte in de beslissende set wel de openingsgame af van Pliskova. De US Open-finaliste van 2016 was niet onder de indruk, won vier games op rij en verzekerde zich weer van een plaats bij de laatste acht. Pliskova, die nog nooit de laatste vier bereikte in Melbourne, wacht in de kwartfinale een zware kluif met de Roemeense nummer één van de wereld Simona Halep.