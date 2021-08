Ploeg van Pogacar blijft maar toprenners binnenhalen

video ‘Opa gaat niet huilen, opa gaat níet huilen’, sportcom­men­ta­tor Evert ten Napel uit Ermelo zwaait af

7 augustus Hij moest er zichtbaar zijn best voor doen, maar de nuchterheid won het vanavond van de tranen. Evert ten Napel, de sportcommentator die de geschiedenisboeken in gaat met legendarische opmerkingen, was vanavond voor het laatst in levende lijve voor zijn beroep in een stadion.