Ploegentijdrit op verzoek van de teams geschrapt op WK

Wereldreiziger Corbin-Ong debuteert in Emmen voor GA Eagles

12:28 De supporters van Go Ahead Eagles hebben er even op moeten wachten. Maar ruim elf weken na zijn entree in De Adelaarshorst, maakt de meest exotische zomeraankoop van de Deventer club dan toch eindelijk zijn officiële debuut voor GA Eagles. De lijdensweg van maanden is voorbij, La’Vere Corbin-Ong moet na zijn zware enkelblessure de defensieve zorgen op de linkerflank doen vergeten. Te beginnen vanavond in Emmen.