Ploeggenoot Van der Poel uit koers gezet na incident met Kazach

VideoMathieu van der Poel is al snel in de Ronde van Vlaanderen een ploeggenoot kwijt bij Alpecin-Fenix. De Belg Otto Vergaerde werd, net als de Kazach Yevgeniy Fedorov (Astana) uit koers gezet vanwege agressief gedrag in de openingsfase van de topklassieker.