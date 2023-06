Ploeggenoten Gino Mäder niet meer van start in Ronde van Zwitserland

Met video Ruziënde darters Dimitri van den Bergh en Kim Huybrechts met elkaar om tafel, kou nog niet uit de lucht

Geen vuistjes, geen gejuich en zelfs geen blik naar elkaar: het botert momenteel niet tussen de Belgische darters Dimitri van den Bergh en Kim Huybrechts. Tijdens hun eerste wedstrijd op de World Cup of Darts wonnen ze met 4-0 van Finland, maar van euforie was geen sprake. Een dag later zijn de twee wel met elkaar om de tafel gegaan, maar helemaal koek en ei is het nog niet.