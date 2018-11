‘Ploegleider van Wout Van Aert verhuist naar Mathieu van der Poel’

F1-panel Doornbos: Ik was maand lang dronken geworden na plek drie in het WK

11:39 In aanloop naar elke Formule 1-race kijken we dit seizoen vooruit naar het raceweekeinde met kenners, prominenten en liefhebbers. Voorafgaand aan de laatste GP in Abu Dhabi met coureurs Tom Coronel en Robert Doornbos.