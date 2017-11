Ploegleiders geloven in onschuld 'mechanische dopingzondaar' Cancellara

,,Het is niet de eerste keer dat Cancellara van motorgebruik beticht wordt”, vertelt Peeters, ploegleider van Quick-Step Floors tegen Het Laatste Nieuws. ,,In die bewuste Ronde van Vlaanderen van 2010 -waar hij op een knopje zou hebben geduwd -was ik enkel met Tom (Boonen, red.) bezig. Ik had nooit gedacht dat Cancellara op de Muur zou wegrijden, maar toch gebeurde het. Dat is het teken dat hij beter was. Tom was die dag niet slecht, want hij verloor nadien geen tijd op achtervolgers Gilbert en Leukemans. Integendeel. Of ik mijn twijfels bij Cancellara heb? Ik wil niemand beschuldigen zonder bewijs.”



Peeters gelooft niet in het gebruik van mechanische doping in het profpeloton. ,,Er wordt te veel op gecontroleerd. Mocht iemand het toch gebruiken, dan is die heel dom.”



Ook Van der Schueren, ploegleider van Wanty-Groupe Gobert, blijft voorzichtig. Over klokkenluider Gaimon heeft hij geen goed woord over. ,,Ik begrijp niet dat dat Amerikaantje zonder palmares nu ineens met dat verhaal komt. Als je merkt of hoort dat Cancellara met een motortje rijdt, zeg dat dan meteen. Maar pas zoveel jaren later iemand beschuldigen, dat vind ik echt niet kunnen. Zwijg dan gewoon. Volgens mij is het simpelweg een promotiestunt voor zijn nieuw boek.”