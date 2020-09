Ploegleiders uit Lochem blijven het goed doen in Stentor Tour Wielerspel

Kok haalde in de achttiende rit naar La Roche-sur-Foron 393 punten met zijn formatie. Achter de ploegleider uit Lochem was Jasper Rosingh goed voor de tweede plaats met 381 punten. Alex Beijer, winnaar van de vijftiende en de zeventiende rit in het Stentor Tour Wielerspel, was nu ook in de top drie van de daguitslag te vinden. De ploegleider uit Lochem haalde 373 punten.