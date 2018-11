Pochettino: Ik heb veel geleerd van House of Cards

,,Het vertegenwoordigt soms heel goed hoe we zijn. Voetbal is zo politiek en het gaat steeds meer die kant op. Het is fictie, maar je kunt het naar veel zaken in de realiteit vertalen”, aldus Pochettino in The Guardian.



Zijn team maakt zich op voor de confrontatie met PSV in de Champions League. Plaats van handeling is Wembley. De Spurs zijn nog altijd genoodzaakt in dit nationale stadion te spelen omdat de bouw van een nieuw, eigen stadion voortdurend vertraging oploopt. Vooral in de perikelen rond de bouw ziet Pochettino gelijkenissen met House of Cards.