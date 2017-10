Pochettino: Kane moet Totti van Spurs worden

De 24-jarige Kane staat dit seizoen bij de Spurs in het middelpunt van de belangstelling. Hij scoorde dertien keer in de laatste negen duels voor zijn club en Engeland. Totti was 24 jaar actief voor AS Roma. Hij speelde 786 wedstrijden voor de Romeinse club waarin hij 307 keer scoorde. Totti stopte op veertigjarige leeftijd.



Kane speelt morgenavond in de Champions League met de Spurs tegen Real Madrid, de club die hem naar verluidt graag zou willen overnemen. ,,Hij is een zeer goede speler, op alle fronten'', prees coach Zinédine Zidane. ,,Zijn grootste kwaliteit is dat hij altijd weet waar het doel is. Hij staat vaak op de juiste plek.''