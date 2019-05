Pochettino kon Spurs niet in de steek laten ondanks aanbod Real

Sloetjes vertrekt bij Turkse topclub Vakifbank

19:48 International Lonneke Sloetjes gaat de Turkse volleybalclub VakifBank verlaten. De 28-jarige Varsseveldse werd in december wereldkampioen met de Turkse topclub. “Het doet me pijn om te vertrekken, maar de Vakif-familie zal voor altijd in mijn hart blijven”, zegt Sloetjes op haar Instagrampagina.