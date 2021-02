Pochettino proeft goede moed bij spelers PSG: ‘Je voelt het enthousiasme bij iedereen’

Pochettino kan geen beroep doen op de geblesseerde aanvallers Ángel Di María en Neymar, die graag tegen zijn oude club had geschitterd. ,,Dat is een groot gemis”, zei de Argentijnse coach die vorige maand de ontslagen Thomas Tuchel opvolgde in Parijs. ,,Maar ik heb een groep spelers die heel graag tegen Barcelona wil uitkomen. Wie er ook start, hij zal er staan. Wij willen winnen van Barcelona. Ik denk dat wij net als zij het toernooi kunnen winnen. We zullen zien wie doorgaat.”



PSG verloor in maart 2017 nog met 6-1 bij FC Barcelona, na een 4-0 zege in Parijs. ,,Maar daar zijn we nu niet mee bezig. Geschiedenis is geschiedenis en beide ploegen hebben nu andere spelers en trainers”, stelt Pochettino die nog niet weet of hij een beroep kan doen op Marco Verratti. ,,Dat beslissen we op het laatste moment.”