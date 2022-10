Podcast | Annemiek van Vleuten: ‘Op de Tour de France ben ik nog trotser dan op het WK’

Een gesprek over mentale kracht, over plezier, over omgaan met tegenslagen en over de toekomst. Met haar laatste jaar koersen in het vooruitzicht, blikt ze realistisch en zelfbewust terug op het afgelopen seizoen. Van Vleuten won in het voorjaar, ze won de Giro, de eerste Tour de France, de Vuelta én werd wereldkampioen in Australië. Een onwerkelijk mooie serie overwinningen maar het ging allesbehalve vanzelf. De Tour won ze nadat ze twee dagen zo ziek was dat ze nauwelijks nog kon lopen en wereldkampioen werd ze met een breuk in haar elleboog.