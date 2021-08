Podcast | ‘Benfica moest de tweede helft echt overleven tegen PSV’

PSV en AZ verloren allebei hun Europese wedstrijden. Benfica was in Portugal te sterk voor PSV (2-1). AZ verloor in Schotland van Celtic (2-0). In de nieuwste AD Voetbalpodcast bespreken verslaggever Mikos Gouka en presentator Etienne Verhoeff de Europese duels. En blikken ze vooruit op Feyenoord en Vitesse.

,,Die 2-2 zat er voor PSV wel in. Ik denk alleen dat Sangare te veel in balbezit was. Die kan natuurlijk wel een bal afpakken, maar hem vervolgens niet bij de juiste kleur inleveren’’, blikte Gouka terug. ,,Vorig seizoen was 2-1 in een uitwedstrijd een geweldig resultaat. Maar het wordt in Eindhoven nog wel een zware wedstrijd.’’

AZ verloor in Schotland op weg naar de groepsfase Europa League. ,,Ik had wel verwacht dat ze bij AZ, na het vertrek van een aantal spelers, wat meer aankopen hadden gedaan. Ze kunnen geweldig verkopen. Hebben een goed gevulde bankrekening, maar op het veld had de trainer wat meer gereedschap mogen hebben.’’

Feyenoord en Vitesse spelen vanavond. Vitesse treft Anderlecht in de voorronde van de Conference League. Feyenoord speelt tegen IF Elfsborg. ,,Elfsborg is het minst aantrekkelijk affiche in deze Europese week.’’

Verder praten Gouka en Verhoeff over de contractverlening van Justin Bijlow, de zoektocht naar een spits bij Feyenoord en heeft Gouka nog een tip voor Louis van Gaal.

