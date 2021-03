Podcast | ‘Bookies zullen de quotering van Verstappen wel aanpassen nu’

Nooit oordelen op basis van de testdagen, zo luidt een ongeschreven regel in de Formule 1. Maar Verhoeff en Schouten gaan toch op zoek naar wat voorzichtige conclusies. Zo zagen de twee een worstelend Mercedes. ,,Ze probeerden het nog positief te draaien, maar je merkte aan alles dat daar toch wat onzekerheid was over alles’’, merkte Verhoeff, na het beluisteren van de interviews met Valtteri Bottas en Lewis Hamilton.



Schouten: ,,Daar hoef je inderdaad geen hogere Formule 1-kunde voor te hebben gestudeerd. Een uitbrekende auto, spinnetjes hebben we gezien, Hamilton in het grind. Dit was gewoon echt geen goed begin. En niet geacteerd, want dan was het echt Oscar-materiaal, zo knap gedaan. Nee, dit was gewoon niet des Mercedes. De perfectie was ver te zoeken.”