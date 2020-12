Podcast | ‘De laatste is mooi, maar Max wil straks vooral de eerste winnen’

McLaren verdringt Racing Point in slotrace van derde plaats

20:48 De Britse renstal McLaren heeft in de slotrace van het Formule 1-seizoen de derde plaats in het WK voor constructeurs overgenomen van Racing Point. De McLaren-coureurs Lando Norris en Carlos Sainz eindigden in Abu Dhabi respectievelijk als vijfde en zesde. Ze pakten samen 18 punten, genoeg om Racing Point te passeren in het klassement.