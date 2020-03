Podcast | Een titel voor Max heeft dit jaar meer waarde

VOORBESCHOUWING Getergde De Gier mist kwartet spelers op training bij GA Eagles

14:10 Het aftelversje is begonnen. Jack de Gier begint zondag aan zijn laatste tien reguliere competitiewedstrijden als trainer van Go Ahead Eagles. De eerste divisie-topper tegen De Graafschap als aftrap van een succesvol laatste kunstje in de Adelaarshorst.