Podcast | Etappe 7 de Terugblik - Hoop voor Van der Poel en Jumbo & bellen met ‘roze’ Annemiek

WIMBLEDON Apeldoorn­se tennisster Nijkamp (16) haalt dubbelfina­le op Wimbledon

Bij haar eerste optreden ooit op Wimbledon heeft de pas 16-jarige Apeldoornse tennisster Rose Marie Nijkamp de finale in het meisjesdubbelspel bereikt. Op het heilige gras in Londen was ze met de Keniaanse Angella Okutoyi (18) te sterk voor de als derde geplaatste Kroatische Lucija Ciric Bagaric en de Slowaakse Nikola Daubnerova: 6-3, 6-4.

8 juli