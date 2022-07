Podcast | Etappe 8 de Terugblik: Het demarragefestival, de valpartij en de keelpijn van Mollema

Vandaag werd het demarragefestival, waar iedereen zo enorm op gehoopt had, bruut onderbroken door een valpartij in het peloton waar ook gele trui drager Pogacar bij lag. En dat veranderde de hele koers.



In de finale van de slotklim in Lausanne werd maar weer eens duidelijk hoe sterk van Aert en Pogacar zijn.



Bauke Mollema vertelde na afloop dat hij zich niet top voelt en sinds gisteren ook een beetje keelpijn heeft. Vandaag keerde het gesprek en de zorgen over Corona weer terug in het peloton.