Podcast Formule 1 | ‘Max laat voor eigen volk weer zien hoe goed hij is’

Jean-Ju­lier Rojer stoomt in dubbelspel US Open door naar kwartfina­les, geen duel met Robin Haase

Jean-Julien Rojer heeft bij de US Open de kwartfinales bereikt in het dubbelspel. Samen met Marcelo Arévalo uit El Salvador versloeg hij Quentin Halys en Adrian Mannarino uit Frankrijk. Het werd na een uur en 39 minuten spelen 6-4 7-6 (9) voor Rojer en Arévalo. Rojer is met zijn medespeler als derde geplaatst.

20:48