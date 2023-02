Podcast Formule 1 | ‘Red Bull en Max Verstappen lopen niet weg voor favorietenrol’

Rondjes rijden in Bahrein met verf op de auto, sidepods, invallers, wisselende banden. Drie dagen lang waren de teams en coureurs in de Formule 1 aan het wennen aan hun nieuwe wagens. Maar het is slechts warmdraaien. In de AD F1 Podcast Pitstop proberen Marijn Abbenhuijs, Arjan Schouten en Etienne Verhoeff toch wat conclusies te trekken.

De eerste conclusie is wel dat Red Bull het gat met de concurrentie heeft vergroot. ‘Op een persmoment deze week kregen Charles Leclerc en Max Verstappen de vraag wat het doel is dit seizoen’, vertelt Abbenhuijs vanuit Bahrein. ‘Leclerc keek heel moeilijk en er kwam een omslachtig antwoord. Verstappen zei alleen maar ‘wereldkampioen worden’ en legde de microfoon weg. Red Bull is de favoriet.’

Schouten: ‘Ze lopen er niet voor weg. Dat is wel nieuw in vergelijking met andere jaren. Dat je het zo expliciet durft te formuleren. Bij Red Bull zijn ze alle reserves verloren nu, maar daar hebben ze ook alle reden toe.’

Het is ook het seizoen van twee Nederlanders, Verstappen en De Vries. ‘Weet je wat Nyck de Vries heel handig doet?’, stelt Schouten. ‘Staat hij de Waalse TV te woord, dan gaat het in het Frans, maar hij spreekt ook Italiaans, vloeiend Engels en Fries. Niet dat er veel journalisten uit Friesland in de paddock zullen lopen dit seizoen, maar toch... Hij spreekt zijn talen. Dat is in deze wereld heel belangrijk. Daar gaat hij goodwill mee kweken dit seizoen. Dat gaat hem helpen.’

