Podcast | ‘Goochelaar’ Van Baarle wint in Roubaix en Van der Poel was ruk: ‘Hij heeft moeite met omschakelen naar warmte’

met video ‘Big Wout’ maakt 1000ste Nederland­se doelpunt in Premier League, horrorbles­su­re voor Westwood

Wout Weghorst heeft in het London Stadium het 1000ste Nederlandse doelpunt in de Premier League gemaakt. Op bezoek bij West Ham United (1-1) zette hij Burnley met een kopbal op een 0-1 voorsprong. Dit gebeurde kort nadat zijn teamgenoot Ashley Westwood met een horrorblessure van het veld was getild.

19:23