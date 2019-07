Podcast: ‘Groenewegen sprint naar geel, Kruijswijk op het podium en Valverde wint de Tour’

In het WielSamen met Thomas Dekker en Thijs Zonneveld blikt Hidde van Warmerdam vooruit op de Tour de France, die zaterdag van start gaat in Brussel. ‘In een ideaal scenario hebben we zaterdagavond een Nederlandse gele truidrager.’