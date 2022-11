Podcast | 'Het contrast met Abu Dhabi 2021 was zo ontzettend groot'

Verstappen scherpte zijn record meeste overwinningen in een seizoen nog aan tot vijftien. Voor Red Bull was het enige smetje het mislopen van plek twee in het klassement door Sergio Perez. Maar de constructeurstitel en de wereldtitel zijn allebei voor Red Bull. ,,Ik denk dat we over een paar jaar pas gaan beseffen hoe bijzonder dit seizoen van Verstappen was. De andere teams zullen de komende jaren dichterbij gaan kruipen en dan is het heel moeilijk om vijftien races te winnen in een seizoen.”