Podcast | Het weekend waarvan iedereen de briljante ronde van Max vergeet

Eindhoven wil Champions League Finale Vrouwen

14:41 De KNVB, de gemeente Eindhoven en het Philips Stadion hebben zich officieel kandidaat gesteld om de UEFA Women’s Champions League Finale in 2023 (UWCLF’23) naar Nederland te halen. In maart 2020 wordt duidelijk of het Nederlandse bid is uitgekozen. Dan maakt de UEFA bekend in welk land de finale zal plaatsvinden.