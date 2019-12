Podcast | Het wonderjaar van Mathieu - met Adrie en Mathieu

poll Teleurge­stel­de PEC Zwol­le-voorzitter trekt geen spelers aan, maar wel de teugels: ‘Meedoen of vertrekken’

15:24 De dramatische eerste seizoenshelft van zijn club is Adriaan Visser niet in de koude kleren gaan zitten. Uit zijn column ‘Door de ogen van de veurzitter’ blijkt dat de PEC Zwolle-voorzitter kritisch heeft gesproken met de technische staf en dat de teugels worden aangetrokken in de spelersgroep. ‘Van wie daar niet in mee wil of kan, nemen we afscheid.’