Podcast | In gesprek met Wilco Kelderman over voeding: ‘Minder eten is niet per se beter’

Zverev spreekt na opgave tegen Nadal van ‘zeer ernstige enkelbles­su­re’

Tennisser Alexander Zverev heeft naar eigen zeggen mogelijk een zeer ernstige enkelblessure opgelopen in de halve finale van Roland Garros, waarin hij vrijdag moest opgeven. De 25-jarige Duitser gleed in de tweede set van zijn partij tegen Rafael Nadal uit. Hij verliet de gravelbaan in Parijs uiteindelijk per rolstoel.

2:23