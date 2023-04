Podcast In Het Wiel | Annemiek van Vleuten kijkt in beklimming nooit even achterom: ‘Ook niet stiekem’

Botic van de Zandschulp verliest van wereldtop­per Casper Ruud in tweede ronde Monte Carlo

In de tweede ronde van het masterstoernooi in Monte Carlo heeft Botic van de Zandschulp niet kunnen stunten tegen Casper Ruud. De Noorse nummer 4 van de wereld had het lang lastig met de Nederlander, maar won toch in twee sets: 7-5, 7-6(1).