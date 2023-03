Podcast In Het Wiel | De Grote Megalomane Voorbeschouwing op de Ronde van Vlaanderen

Is er draagvlak voor de Olympische Spelen in Nederland? Geef jouw mening

De Olympische Spelen in Nederland? In het verleden is er sluimerende interesse geweest, maar tot een campagne of officieel bid kwam het nooit. Maar is er onder de bevolking eigenlijk wel draagvlak voor het organiseren van het grootste sportevenement ter wereld? Wij peilen nu de stemming middels een olympisch onderzoek. Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal vijf minuten. Vul hier de vragenlijst in.