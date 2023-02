Podcast In het Wiel | Hoe deze grote ploeg er nooit kwam en waarom Mark Cavendish bij Astana rijdt

Bobby Adekanye vindt zijn rust bij Go Ahead Eagles: ‘Ik was jong, had veel geld en werd nogal roekeloos’

Bobby Adekanye (23) heeft bij Go Ahead Eagles eindelijk rust gevonden. Vanuit Deventer wil hij aan zijn carrière bouwen. Het is voorlopig de eindbestemming van een voetbalreis die hem, geïnspireerd door de moed van zijn vader, al in Barcelona, Liverpool en Rome bracht.

1 februari