Podcast In het Wiel: special met Annemiek van Vleuten

Almere City laat zege glippen in Volendam, weer tik voor NEC

22:11 Almere City heeft zijn leidende positie in de Keuken Kampioen Divisie met één puntje verstevigd. De koploper kwam in en tegen Volendam tot 2-2, maar doordat de directe concurrentie (FC Twente, Go Ahead Eagles en Sparta) niet in actie kwam leidt Almere in elk geval tot zondag met drie punten op voornoemd trio.