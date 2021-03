Podcast In Het Wiel | Superlatieven schieten tekort: ‘ON-GE-LO-FE-LIJK’

VIDEO / rapport ‘Internati­o­nals’ wijzen de weg en houden geduldig GA Eagles op koers voor periodeti­tel

1:43 De kritiek was maandenlang niet van de lucht. De aanvalslinie van Go Ahead Eagles was kwalitatief ondermaats, miste vernuft en scorend vermogen. Op een ijskoude vrijdagavond in Oss stonden de Deventer ‘internationals’ op. Jacob Mulenga, Antoine Rabillard en Giannis Botos namen hun ploeg bij hand op weg naar een haast achteloze 0-4 zege op TOP Oss.