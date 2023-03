Podcast In Het Wiel | ‘Voortaan houden we onze mond over de vorm van Mathieu van der Poel’

Column Sjoerd Mossou | AZ is al zo’n twintig jaar de best geleide club van Nederland, maar perfectie beklijft niet

Columnist Sjoerd Mossou zag AZ afgelopen week schitteren in de Youth League en de Conference League, terwijl de ploeg van Pascal Jansen ook nog volop meedoet in de titelrace. ,,Dat is ongelooflijk knap, maar in voetbal is het ook wel lekker als de dingen een beetje schuren. Perfectie beklijft niet, imperfectie raakt ons nou eenmaal dieper in het hart.”