Podcast In Het Wiel | WK veldrijden: De Grote Megalomane Voorbeschouwing

• Een terugblik op ‘een van de mooiste cross-seizoenen van de laatste jaren’

• Bij de vrouwen wordt het een Nederlands onderonsje met het duel tussen Puck Pieterse en Fem van Empel

• Bij de mannen hopen velen op Wout Van Aert tegen Mathieu van der Poel

• Wat zijn de kansen en wat is de beste tactiek?

• En wie is nou eigenlijk de betere veldrijder?

• En we bellen met verslaggever Pim Bruijnzeels die al enige tijd in Hoogerheide is