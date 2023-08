Podcast In Koers | Dylan van Baarle onder indruk van wereldkampioen Mathieu van der Poel: ‘Na drie uur had ik al veel pijlen verschoten’

Donald Trump hervat oude vete met Megan Rapinoe na gemiste strafschop op WK: ‘Goed schot Megan’

De uitschakeling door Zweden op het WK vrouwenvoetbal wordt niet goed ontvangen in de Verenigde Staten. Zo is vooral Megan Rapinoe (38) kop van Jut: de Amerikaanse sterspeelster miste in Melbourne in de strafschoppenreeks een penalty, nadat de achtste finale in 0-0 was geëindigd. Donald Trump (77) maakte van dat moment gebruik om een oude vete top te rakelen.