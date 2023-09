Podcast In Koers | Over de dominantie van Jumbo-Visma in Vuelta: ‘Af en toe een beetje vervelend’

Adil Ramzi verloor tante en haar kinderen door aardbevin­gen in Marokko: ‘Het verdriet is hier zo groot’

De sportwereld leeft massaal mee met de inwoners van Marokko na de aardbevingen in dat land. Voor voormalig Jong PSV-trainer Adil Ramzi kwam de natuurramp extra hard binnen. Niet alleen omdat hij in Marokko geboren is, maar ook omdat hij de aardbevingen zelf heeft meegemaakt.