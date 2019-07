Podcast | Max is Hamilton voorbij

Schoofs ronde verder in Karlsruhe

14:10 Bibiane Schoofs heeft de tweede ronde bereikt van het WTA-toernooi in Karslruhe. De Nederlandse speelster was in de eerste ronde in twee sets te sterk voor de Duitse Katharina Hobgarski: 6-3 6-1. Schoofs is de nummer 156 op de wereldranglijst.