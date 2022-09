Podcast | ‘Max Verstappen op startrij drie... Kan dat morgen?’

Erik ten Hag weet nog niet of hij zondag tegen 'taaie tegenstan­der’ over Antony kan beschikken

Het is nog niet duidelijk of Antony zondag zijn debuut kan maken voor Manchester United. Trainer Erik ten Hag zei vrijdag dat hij pas na de laatste training, op zaterdag, bepaalt of hij de van Ajax overgekomen Braziliaan opneemt in zijn selectie voor de thuiswedstrijd tegen koploper Arsenal.

15:25