Podcast met Van der Breggen: ‘Ik begrijp dat mensen tweestrijd zien tussen Annemiek en mij’

Kwiatkowski nieuwe leider Cort Nielsen wint vierde etappe in Pa­rijs-Ni­ce

16:53 Magnus Cort Nielsen heeft de vierde etappe in Parijs-Nice gewonnen. Na drie sprintetappes was het vandaag de beurt aan de klimmers, want op de 212 kilometer van Vichy naar Pélussin kreeg het peloton een aantal flinke heuvels voor de kiezen. De 26-jarige Deen van Astan bleek daarin de sterkste.