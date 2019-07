Podcast | Na de stunt van Max volgt de revanche van Mercedes

Kan Max Verstappen na zijn imponerende overwinning in Oostenrijk zondag gopnieuw voor een sensatie zorgen in Engeland? Of neemt Mercedes op Silverstone revanche. Arjan Schouten, Etienne Verhoeff en Tim Engelen blikken vooruit op het komende Formule 1-weekend.