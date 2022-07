Podcast | ‘Op de 360 na, was dit een perfecte race van Verstappen’

Niet alleen het rijden van Verstappen. Ook de communicatie met het team aan de pitmuur. Daarin zag Abbenhuijs een verschil met Ferrari. ,,Als we het over strategie hebben, dan is het een teamprestatie. Leclerc legde na afloop de schuld voor zijn slechte race bij de pitmuur. Hij wilde langer op geel door, etc, etc. Verstappen vertelde dat het plan eigenlijk was om op de witte band te starten. Maar zondagochtend, bij het inrijden, merkte bij dat er geen grip was met die band. Dus werd besloten op de rode band te starten. Dat is de wisselwerking die nodig is in een team. Daar ontbreekt het duidelijk aan bij Ferrari.”



En zo kon Verstappen van plek tien naar plek één komen op een circuit waar je eigenlijk niet kan inhalen wordt gezegd. ,,Verstappen heeft iedereen ingehaald volgens mij. De meesten op de baan en een aantal via een ondercut. Leclerc zelfs twee keer, na die 360.”



