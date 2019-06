Podcast | ‘Pierre Gasly stond vorig jaar naast me in de file’

Oppermach­tig Duitsland na ruime zege groepswin­naar

17 juni Duitsland verzekerde zich maandagavond van de winst in groep B. In Montpellier had de Mannschaft geen enkele moeite met Zuid-Afrika: 4-0. Spanje werd dankzij de 0-0 tegen China op doelsaldo tweede in de poule en plaatste zich daardoor eveneens voor de achtste finales.