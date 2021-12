Podcast Pitstop | ‘Britse journalisten stonden te juichen voor de inhaalactie van Max in die laatste ronde’

De F1-wereldtitelstrijd werd beslist in de allerlaatste ronde. Het paste in een seizoen waar scenarioschrijvers van dromen, maar nooit op zullen komen. Lewis Hamilton leek wereldkampioen te worden, maar een safetycar gooide roet in het eten. Max Verstappen won de Grand Prix van Abu Dhabi en is wereldkampioen. Over die titel praten de F1-volgers Rik Spekenbrink en Arjan Schouten na met presentator Etienne Verhoeff in een nieuwe Pitstop.

Rik Spekenbrink zat voor het AD in Abu Dhabi en zag na afloop van de race vreugde en teleurstelling naast elkaar. ,,Die teamgebouwen van Mercedes en Red Bull zitten aan elkaar vast. Bij Red Bull hoor je dat champagne, wijn en bier worden aangerukt. Jos Verstappen moet aan honderd camerateams zijn verhaal doen. En bij Mercedes zag je mannen in witte shirts bellen.’’

En dat bellen had effect. Want beide teams moesten door twee protesten van Mercedes naar de stewards. ,,Die feeststemming bij Red Bull en op de boten in de jachthaven verdween weer even. Het werd wat stiller door die protesten. Voor hetzelfde geld krijgt Verstappen een straf van vijf seconden bijvoorbeeld. Dat had gepast in de straffen dit seizoen. Maar toen de stewards het protest hadden afgewezen was het voor de tweede keer feest bij Red Bull.’’

Toch is daarmee de kous niet af. Arjan Schouten: ,,Mercedes heeft de intentie uitgesproken in beroep te gaan. Dat moet binnen een dag en dan hebben ze nog een paar dagen om het echt door te zetten. Maar de vraag is of je dat moet doen. De sport en het publiek zijn er niet mee gediend.’’

Overigens zag Spekenbrink in de perszaal ook dat niet alle Britse journalisten tegen Max Verstappen waren. ,,In het perscentrum stonden zo’n tien Britse journalisten te juichen voor de inhaalactie van Max in die laatste ronde. Omdat het zo’n geweldig moment was. Dus het was echt niet zo dat ze allemaal in kamp Lewis zaten.’’

Verder praten ze over de race, de fouten, de grote hoeveelheid bekende Nederlanders in Abu Dhabi en de rol van Jos Verstappen in dit succes.

Volledig scherm Formule 1-podcast Pitstop © ANP

