Podcast | ‘Red Bull moet blij zijn met temperamentvolle Verstappen’

Bas Tietema uit Zwolle oogst met geslaagde Ron­de-pro­ject lof en een nog groter publiek op You Tube

20:53 Ze ontketenden er afgelopen 50 dagen een You Tube-rage mee in wielerminnend Nederland: de Zwolse ex-wielrenner Bas Tietema en zijn niet-fietsende You Tube-vrienden Josse Wester en Devin van der Wiel. Ze stoomden zich in 50 dagen tijd klaar voor de Ronde van Vlaanderen, een monstertocht van 247 kilometer vandaag. En haalden het. Naar de kloten. Tietema: ,,Ik was op de fiets vooral bezig hoe met die twee jongens ging. We hebben het professioneel aangepakt, maar het was superzwaar.’’